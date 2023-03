Operata alla tiroide, Grazia Sabatini muore in ospedale a 42 anni a Roma. Il marito presenta denuncia per «omicidio colposo» (Di domenica 26 marzo 2023) muore a 42 anni per le complicanze di un intervento alla tiroide che, in un primo momento, era ben riuscito. In lutto Civitella Roveto, paese in provincia dell'Aquila, per la scomparsa... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 marzo 2023)a 42per le complicanze di un interventoche, in un primo momento, era ben riuscito. In lutto Civitella Roveto, paese in provincia dell'Aquila, per la scomparsa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Deborah Salvatori Rinaldi operata per un tumore: la Ternana rinnova il contratto alla calciatrice - EraldoFR : La separazione del corpo eterico dal fisico è ciò che di fatto, sul piano visibile, determina la morte, dovuta alla… - ILENIALazzaro : @michelaburatto1 Ciao, De Wilde frattura non scomposta della scapola destra, Barnes operata con successo al radio e… - ILENIALazzaro : @ROBERTOBA81 @bikechannel_ Ciao, De Wilde frattura non scomposta della scapola destra, Barnes operata con successo… - PedroMg_02 : @bitfulmind @alexium_alessio @SimoPillon @ZanAlessandro La verità è che questa democratizzazione dell’ignoranza ope… -