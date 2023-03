Onofrietti e Bruno regalano all’Italia la seconda vittoria sulla Romania. A Picerno altra grande festa per gli Azzurrini (Di domenica 26 marzo 2023) seconda amichevole contro la Romania, seconda vittoria e secondo pienone. Dopo il successo di giovedì scorso allo stadio ‘Alfredo Viviani’ di Potenza, la Nazionale Under 18 ha nuovamente battuto i romeni. Allo stadio ‘Donato Curcio’ di Picerno, la squadra di Daniele Franceschini si è imposta 2-0 con un gol per tempo, grazie alle reti di Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund) e Kevin Bruno (Sassuolo), quest’ultimo a segno anche in gara-1. Spettacolo in campo e spettacolo anche sulle tribune, con 1.500 spettatori di cui mille tra studenti e giovani calciatori arrivati in massa a Picerno grazie al lavoro in collaborazione tra Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Comitato Regionale Basilicata e AZ ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 marzo 2023)amichevole contro lavittoria e secondo pienone. Dopo il successo di giovedì scorso allo stadio ‘Alfredo Viviani’ di Potenza, la Nazionale Under 18 ha nuovamente battuto i romeni. Allo stadio ‘Donato Curcio’ di, la squadra di Daniele Franceschini si è imposta 2-0 con un gol per tempo, grazie alle reti di VincenzoTeixeira (Borussia Dortmund) e Kevin(Sassuolo), quest’ultimo a segno anche in gara-1. Spettacolo in campo e spettacolo anche sulle tribune, con 1.500 spettatori di cui mille tra studenti e giovani calciatori arrivati in massa agrazie al lavoro in collaborazione tra Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Comitato Regionale Basilicata e AZ ...

