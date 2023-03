Omicidio Suio Terme | Miriam Mignano dimessa dal Gemelli | in settimana il nuovo interrogatorio

(Di domenica 26 marzo 2023) CASTELFORTE – I Carabinieri della Compagnia di Formia nei primi giorni della prossima– tra lunedì e martedì – torneranno a Roma per interrogare, la donna di 31 anni di Castelforte che, gravemente ferita nel corso della sparatoria del 7 marzo nella hall dell’albergo Nuovain cui aveva perso la vita L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Omicidio Suio Terme, i dettagli del racconto del carabiniere killer nell’ordinanza del Gip di Cassino - infotemporeale : Omicidio Suio Terme, il Riesame di Napoli si dichiara “incompetente”: Molinaro resta in carcere - CiociariaO : Omicidio Fidaleo, La Nuova Suio sarà parte civile La società si costituirà nell’ambito del procedimento sull’omicid… - fainformazione : Omicidio di Suio Terme, tra dubbi e giudizi morali Lo scorso 7 marzo un carabiniere, fuori servizio, ha sparat… - fainfocronaca : Omicidio di Suio Terme, tra dubbi e giudizi morali Lo scorso 7 marzo un carabiniere, fuori servizio, ha sparat… -

A diciotto giorni dal terribile fatto sanguinoso avvenuto a, finalmente è giunta una notizia importante e positiva. Miriam Mignano è stata dimessa ed è potuta tornare accanto ai suoi familiari, che sapranno stare al suo fianco, in un momento tanto ...È Giuseppe Molinaro a confessarlo alla sua psicologa che lo aveva in cura da tre anni, un mese prima dell'di Giovanni Fidaleo consumato il 7 marzo all'hotel Nuova. La terapeuta lo ...... Maria Pasqualina Guadiano, è stata superata dalla nuova ordinanza emessa dal Tribunale di Cassino, che è territorialmente competente per l'avvenuto aTerme. Molinaro, difeso dagli ...

Omicidio Suio Terme, il Riesame di Napoli si dichiara "incompetente ... Temporeale Quotidiano

La trentenne ha lasciato il “Gemelli” dove era ricoverata dopo essere stata ferita da Molinaro. Possibile un nuovo interrogatorio da parte degli investigatori ...La rivelazione sarebbe stata fatta nel corso di una seduta un mese prima della sparatoria in cui venne assassinato Giovanni Fidaleo. Ieri è stata dimessa dal Policlinico Gemelli Miriam Mignano, rimast ...