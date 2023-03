Omicidio nel Napoletano | ucciso davanti a una salumeria

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Un uomo di 29 anni, Raffaele Malvone, ritenuto dalla Polizia vicino al clan camorristico dei Gionta, è statoa unadi via Plinio, a Torre Annunziata. Secondo la prima ricostruzione, è stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter che gli hanno esploso contro tre colpi di pistola. Malvone è morto mentre in ambulanza veniva portato all’ospedale di Castellammare di Stabia. Sull’indagano gli uomini del commissariato di polizia di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Raffaele Malvone, 29 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'esterno di una salumeria in via Plinio. L'agguato è ...2001, dopo il sequestro e la presunta notizia della morte, si accorse che il "pericolo ... un vicolo cieco che non consentì mai di individuare i mandanti dell', ma anche a subire le ...Cobra interviene come richiesto, massacrando tutti i fascisti con gran gusto;mentre trova anche il tempo di proteggere la vita di una modella che ha avuto la sfortuna di assistere a un...

Agricoltore ucciso e buttato in una cisterna nel Salento: il fratello confessa l’omicidio Il Fatto Quotidiano

Un 50enne è stato ferito con numerose coltellate da due persone in contrada Rasoli, in territorio di Scordia, nel Catanese. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri. (ANSA) ...Sono in corso le ricerche di un'altra donna che avrebbe praticato l'intervento. La Procura starebbe procedendo per omicidio preterintenzionale ed esercizio abusivo della professione medica.