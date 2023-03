Omicidio a Mergellina | mille amici tra lacrime e rabbia ai funerali di Francesco Pio Maimone | «Ragazzo d' oro | sempre con noi»

(Di domenica 26 marzo 2023) «Non è giusto. Non si può morire così». La marea di giubbotti neri e magliette bianche si muove a ondate, ci si fa posto a turno nella chiesa gremita, chi è...

...due gruppi di giovani rispettivamente dai quartieri Barra e Rione Traiano agli chalet di... da Francesco Pio Valda , 19enne fermato ieri sera percon l'aggravante mafiosa. " E stato ...... domenica scorsa agli chalet di. Ieri il gip Maria Luisa Miranda, che ritiene "dinamica e responsabilità certa", ha convalidato il fermo della Dda per l'accusa divolontario e ...... ha evidenziato ancora una volta che la maggior parte della gente è stanca di subire violenza, è giunto il momento di dire basta, azioni di bieca violenza come quelle verificatesi ache ...

Omicidio a Mergellina, movida blindata da piazza Garibaldi agli chalet. E De Luca attacca la sinistra ilmattino.it

Ma ci sono anche famiglie criminali, e moltissima omertà. Francesco Pio è morto a Mergellina, ma quella mentalità che l'ha ucciso è diffusa da tutte le parti, le bande di ragazzi violenti le vediamo ...