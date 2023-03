Oggi 26 marzo: Sant’Emanuele. Muore trafitto con violenza da frecce e chiodi (Di domenica 26 marzo 2023) Trucidato insieme ad altri 39 cristiani, Sant’Emanuele morirà trapassato da frecce e chiodi, ricevendo così la palma che simboleggia il martirio. Il nome Emanuele rimanda anche a uno degli attributi più belli associati alla figura di Gesù, il Messia inviato da Dio per la salvezza del popolo. Non pochi, sapendo quanto sia diffuso – Oggi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 marzo 2023) Trucidato insieme ad altri 39 cristiani,morirà trapassato da, ricevendo così la palma che simboleggia il martirio. Il nome Emanuele rimanda anche a uno degli attributi più belli associati alla figura di Gesù, il Messia inviato da Dio per la salvezza del popolo. Non pochi, sapendo quanto sia diffuso –L'articolo proviene da La Luce di Maria.

