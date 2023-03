(Di domenica 26 marzo 2023) Arrivano notizie molto interessanti, dove i campionati primaverili nazionali dihanno attirato l’attenzione, in vista di quello che sarà nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone) e soprattutto nell’ottica delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il riferimento è in particolare al 23enne Qin Haiyang, che ha realizzato crono importanti nelle tre distanze della rana (50, 100 e 200 metri). Partendo dai 50, il cinese ha stabilito ilrecord nazionale e asiatico, con il tempo di 26.63, togliendo questo record a Yan Zibei (26.86), nel corso delle batterie. Nell’atto conclusivo, l’atleta non si è ripetuto, ma ha comunque ottenuto il titolo con un eccellente 26.77. Il 26.63 citato rappresenta il miglior crono stagionale al mondo. Stessa storia, stesso mare nei 100 e 200 rana. Qin, infatti, ha siglato nelle due vasche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Nuoto, un nuovo asso dalla Cina minaccia Nicolò Martinenghi - - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #NicolòMartinenghi #QinHaiyang Nuoto, un nuovo asso dalla Cina minaccia Nicolò Martinenghi: Arr… - mary65485558 : RT @francaruberto56: #manuelbortuzzo Buona sera tesoro mio finito adesso di vedere l'intervista sei stato impeccabile non potevi dire div… - MDf58708217 : RT @francaruberto56: #manuelbortuzzo Buona sera tesoro mio finito adesso di vedere l'intervista sei stato impeccabile non potevi dire div… - francaruberto56 : #manuelbortuzzo Buona sera tesoro mio finito adesso di vedere l'intervista sei stato impeccabile non potevi dire… -

... prende il largo con unbreak di 6 - 0. A1 maschile 21giornata Venerdì 24 marzo Netafim Bogliasco 1951 - Pallanuoto Trieste 7 - 17 Sabato 25 marzo Telimar -Catania 14 - 5 RN Savona - AN ...... Laura, la protagonista, è una campionessa di, cieca dalla nascita che, entrata in Polizia ... sarà impiegata in un Commissariato, iniziando così une stimolante percorso professionale. ......campionessa di, cieca dalla nascita che, entrata in #Polizia come agente tecnico al termine della sua carriera sportiva nelle Fiamme oro , è impiegata in un Commissariato, dove inizia un...

Nuoto, un nuovo asso dalla Cina minaccia Nicolò Martinenghi OA Sport

Alle finali regionali giovanili di nuoto disputate a Pietralata a Roma, il Centro nuoto Colleferro ha scoperto la sua nuova stella. Dopo Valeria di Giacomantonio (la Quadarella ...Licia Ronzulli è stata confermata capogruppo in Senato, ma non più coordinatrice del partito in Lombardia. Barelli è considerato molto vicino al coordinatore nazionale Antonio Tajani ...