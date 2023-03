(Di domenica 26 marzo 2023) Prosegue la striscia positiva di ascolti perDee il suo "Ciao Maschio". Anche Ieri sera, le singolari interviste agli uomini, hanno tenuto incollatotv il 15,7% di telespettatori. Una stagione da incorniciare, con una media di ascolti che attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma. Un dato ottimo, quello di "Ciao Maschio", considerando l'orario di messa in onda. Attorno al tema dei sensi di colpa si sono confessati Gene Gnocchi, Fabio Canino e Francesco Procopio. Nella media stagionale degli ascolti il programma si conferma, in termini percentuali, la ‘'seconda serata'' più vista di tutto il palinsesto televisivo Rai.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MATTEOALBERTO86 : RT @tempoweb: Nunzia De Girolamo tiene incollati davanti alla tv: i dati record di #CiaoMaschio @N_DeGirolamo #26marzo - N_DeGirolamo : RT @tempoweb: Nunzia De Girolamo tiene incollati davanti alla tv: i dati record di #CiaoMaschio @N_DeGirolamo #26marzo - tempoweb : Nunzia De Girolamo tiene incollati davanti alla tv: i dati record di #CiaoMaschio @N_DeGirolamo #26marzo… - GerryGaldieri1 : Anche @Affaritaliani condivide l'ennesimo RECORD registrato da 'Ciao Maschio', con @N_DeGirolamo e le… - CiaoMaschioFan : RT @Newsinunclick: Prosegue la striscia positiva di ascolti per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. Anche Ieri sera, le singolari int… -

Un dato ottimo, quello di Ciao Maschio, considerando l'orario di messa in onda Prosegue la striscia positiva di ascolti perDee il suo Ciao Maschio. Anche Ieri sera, le singolari interviste agli uomini, hanno tenuto incollato alla tv il 15,7% di telespettatori. Una stagione da incorniciare, con una media ...Da segnalare, in seconda serata su Rai 1, il buon risultato di 'Ciao maschio', il talk diDe, con il 15,7% con 574 mila spettatori. Ancora vincente nel preserale di Rai 1 "L'Eredità ...I nomi di punta della Rai Per il momento, fa sapere La Stampa , dovrebbero avere maggiore rilievo Monica Setta eDe. Quest'ultima, secondo indiscrezioni, avrebbe dovuto affiancare ...

Gene Gnocchi dalla De Girolamo: «Con politicamente corretto niente più battute su Brunetta» ilmattino.it

Prosegue la striscia positiva di ascolti per Nunzia De Girolamo e il suo "Ciao Maschio". Anche Ieri sera, le singolari interviste agli ...Una stagione da incorniciare, con una media di ascolti che attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma ...