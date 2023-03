Nucleare | i numeri dell’arsenale russo e la differenza tra armi «tattiche» e «strategiche»

(Di domenica 26 marzo 2023) Secondo recenti stime della Federation of American Scientists, Mosca detiene l’arsenalepiù vasto del mondo

Secondo recenti stime della Federation of American Scientists, Mosca detiene l'arsenalepiù vasto del mondo Vladimir Putin ha affermato che "la forza di deterrenzadella Russia è dotata al 90% di armi avanzate". E sabato ha annunciato il dispiego di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Ma quante armi nucleari ha la Russia E cosa sono quelle tattiche ...... dove più forti sono i timori riguardo l'esposizione alla centrale. In alcune municipalità ... Ma le prospettive sono tutt'altro che rosee e iufficiali nascondono una parte del problema. ...E insieme aisale anche la tensione: dopo l'annuncio del Regno Unito sulla fornitura di ...Putin ha parlato della consegna già avvenuta alla Bielorussia del sistema missilistico...

Secondo recenti stime della Federation of American Scientists, Mosca detiene l’arsenale nucleare più vasto del mondo ...L'Ucraina ha chiesto oggi, domenica, una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ha esortato l'Occidente e la Cina a porre fine al 'ricatto nucleare' della Russia, dopo che V ...