Novecento migranti lasciano Lampedusa con nave Diciotti e traghetti

migranti lasciano l'hotspot di Lampedusa: ecco il piano della prefettura di Agrigento per il trasferimento delle persone, nel frattempo continuano gli approdi sull'isola. Il gruppo arrivato ieri giunge dalla Tunisia.

Sono quasi Novecento i migranti che lasceranno Lampedusa. La prefettura di Agrigento ha disposto un piano per i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa.

