Notizie Flash | 1 a edizione - L' estero

(Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) - Washington. Almeno 26 persone sono morte in Mississippi e Alabama dopo che un tornado ha colpito gli Stati Uniti meridionali. Gli sforzi di ricerca e salvataggio continuano e il governo dello stato del Mississippi ha dichiarato lo stato di emergenza. A Rolling Fork, auto distrutte, mattoni e vetro ricoprono le strade: la città è stata quasi completamente spazzata via. Tunisi. Si contano almeno 19 migranti morti nel naufragio al largo delle coste tunisine avvenuto la scorsa notte, durante il viaggio su un'imbarcazione diretta in Italia. Lo rende noto l'emittente tunisina Radio Mosaique, citando il portavoce del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Romdhane Ben Amor. Mosca. I paesi occidentali stanno cercando di creare nuove alleanze globali, inclusa una coalizione simile all'asse della Germania nazista, dell'Italia fascista e del Giappone militarista degli ...

(Adnkronos) – Washington. Almeno 26 persone sono morte in Mississippi e Alabama dopo che un tornado ha colpito gli Stati Uniti meridionali. Gli sforzi di ricerca e salvataggio continuano e il governo ...