Norme di comportamento per l'utilizzo in sicurezza di fotocopiatrici e stampanti: opuscolo per i lavoratori (Di domenica 26 marzo 2023) La sicurezza elettrica è di fondamentale importanza nelle scuole come in ogni altro contesto lavorativo e non solo in quello. Ragion per cui è fondamentale consultare le apposite Norme di comportamento aziendali e, per quanto possibile, rispettare scrupolosamente quanto riportato nei manuali di installazione, uso e manutenzione che il fabbricante mette a disposizione degli utenti degli stessi. Risulta, dunque, fondamentale che le istruzioni vadano conservate presso il sito di installazione, devono essere chiare e comprensibili. In caso contrario, contattare la competente Unità Operativa aziendale. Altri accorgimenti sono riconducibili, ad esempio alla valutazione delle caratteristiche dell'ambiente dove sono installate le apparecchiature (volume e ventilazione) in rapporto al numero delle apparecchiature stesse, al carico di lavoro, ...

