Non parla italiano ma Retegui due palloni ha toccato e due gol ha segnato (Di domenica 26 marzo 2023) L'Italia batte Malta 2-0 e conquista la prima vittoria del girone di qualificazione dell'Europeo. E ancora una volta ha segnato l'oriundo Retegui che di testa ha sbloccato la partita dopo un quarto d'ora. L'italo-argentino non parla italiano ma in due partita ha toccato due palloni e ha segnato due gol (il primo all'Inghilterra). Non malaccio. Il raddoppio di Pessina, sempre nel primo tempo. C'è poco altro da salvare nella prova della Nazionale di Mancini ma non abbiamo mai visto nessuno dare lezioni di calcio a Malta, nemmeno la Nazionale di Arrigo Sacchi che per inciso giocava un calcio orrendo. L'articolo ilNapolista.

