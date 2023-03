"Non faccia come Enrico Letta". Suicidio David Rossi, la figlia mette Schlein all'angolo (Di domenica 26 marzo 2023) Omicidio o Suicidio? Cosa lo inquietava? E le lesioni sul corpo prima della caduta? Se soccorso in tempo, poteva essere salvato? Tanti, troppi, i punti interrogativi sulla morte di David Rossi. E a distanza di anni il caso non può essere derubricato a un semplice mistero giudiziario, condito da una lunga sfilza di errori investigativi (ad oggi se ne contano almeno dieci macroscopici). E non può nemmeno essere archiviato. Così l'Aula della Camera istituisce una seconda commissione parlamentare per far luce sulla notte del 6 marzo 2013. Quel mercoledì il capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena volò dalla finestra del suo ufficio. Una caduta di quasi quindici metri. Un'attesa di venticinque lunghi minuti prima che qualcuno si accorgesse di lui. E altri quaranta prima della chiamata dell'ambulanza. “Era a portata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Omicidio o? Cosa lo inquietava? E le lesioni sul corpo prima della caduta? Se soccorso in tempo, poteva essere salvato? Tanti, troppi, i punti interrogativi sulla morte di. E a distanza di anni il caso non può essere derubricato a un semplice mistero giudiziario, condito da una lunga sfilza di errori investigativi (ad oggi se ne contano almeno dieci macroscopici). E non può nemmeno essere archiviato. Così l'Aula della Camera istituisce una seconda commissione parlamentare per far luce sulla notte del 6 marzo 2013. Quel mercoledì il capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena volò dalla finestra del suo ufficio. Una caduta di quasi quindici metri. Un'attesa di venticinque lunghi minuti prima che qualcuno si accorgesse di lui. E altri quaranta prima della chiamata dell'ambulanza. “Era a portata di ...

