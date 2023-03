Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 26 marzo 2023 (Di domenica 26 marzo 2023) Questa sera, domenica 26 marzo 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Continuano le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, con le telecamere di Non è l’Arena sul territorio dell’ultimo capo di Cosa nostra. Riflettori puntati su Laura Bonafede, la maestra che incontrava e si scriveva col boss mentre si nascondeva dalla giustizia. Il caso, sollevato da Non è l’Arena, è ora sul tavolo del Ministero dell’Istruzione. Occhi puntati anche sul passato di Messina Denaro con l’approfondimento ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) Questa sera, domenica 26, su La7 va in onda una nuovadi Non è, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono lee glidi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Continuano le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, con le telecamere di Non èsul territorio dell’ultimo capo di Cosa nostra. Riflettori puntati su Laura Bonafede, la maestra che incontrava e si scriveva col boss mentre si nascondeva dalla giustizia. Il caso, sollevato da Non è, è ora sul tavolo del Ministero dell’Istruzione. Occhi puntati anche sul passato di Messina Denaro con l’approfondimento ...

