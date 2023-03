Non è da extraterrestri destinare parte del bilancio aziendale a sociale e cultura (Di domenica 26 marzo 2023) = '1679811648' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > Leggo con attenzione e presenta tre realtà in Italia di buone pratiche, le righe scorrono e ... Leggi su tp24 (Di domenica 26 marzo 2023) = '1679811648' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > Leggo con attenzione e presenta tre realtà in Italia di buone pratiche, le righe scorrono e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tp24it : Non è da extraterrestri destinare parte del bilancio aziendale a sociale e cultura - WMusicBusters : RT @ItaliaStartUp_: Oumuamua, risolto il mistero dell'asteroide «alieno» (ma gli extraterrestri non c'entrano) - Corriere della Sera https:… - ItaliaStartUp_ : Oumuamua, risolto il mistero dell'asteroide «alieno» (ma gli extraterrestri non c'entrano) - Corriere della Sera - CorriereLOGIN : La risposta in uno studio pubblicato su Nature #alieni #Oumuamua - angiuoniluigi : RT @Corriere: La nuova ipotesi è apparsa in uno studio pubblicato su Nature -