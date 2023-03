Nomine, la Lega prenota il vertice di Fs. Ferraris è il favorito per guidare Enel (Di domenica 26 marzo 2023) Braccio di ferro tra i partiti, giù le quotazioni di Donnarumma nonostante la spinta di Meloni. Dubbi su Belloni alla presidenza di Leonardo. Il sindaco Sala boccia l’arrivo di Fuortes alla Scala Leggi su lastampa (Di domenica 26 marzo 2023) Braccio di ferro tra i partiti, giù le quotazioni di Donnarumma nonostante la spinta di Meloni. Dubbi su Belloni alla presidenza di Leonardo. Il sindaco Sala boccia l’arrivo di Fuortes alla Scala

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : NOMINE Difficile che SCARONI assuma la presidenza dell'ENI ed è in bilico su ENEL. Secondo quanto riportato dal F… - felicia62320097 : RT @nomfup: Non scherziamo. Il governo smentisca chiaramente e subito il nome di Rinaldi, quel Rinaldi, in quota Lega per le nomine Eni, co… - PoliticaNewsNow : Nomine: Bizzotto (Lega), “É ridicolo che il Pd stia a parlare di poltrone” - Serenel73 : RT @dottorbarbieri: NOMINE Difficile che SCARONI assuma la presidenza dell'ENI ed è in bilico su ENEL. Secondo quanto riportato dal Fogli… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Nomine, la Lega prenota il vertice di Fs. Ferraris è il favorito per guidare Enel -