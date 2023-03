Nikita Pelizon e Onestini | tra ricordi e aneddoti ripercorrono il loro GFVip

Leggi su 361magazine

(Di domenica 26 marzo 2023)e Luca, i due gieffini sono tornati serenamente a parlare nella Casa: trae aneddotie Lucadopo gli innumerevoli confronti e scontri, ad un passo dalla semifinale sono tornati serenamente a parlare nella Casa. Al Grande Fratello Vip, i vari confronti avvenuti trae Luca hanno fatto molto discutere dentro e fuori dal reality show. Poche ore fa in giardino, laripercorrono attraversoe aneddoti i momenti più belli del proprio percorso nella Casa più spiata d’Italia. Leggi anche –> Martina Nasoni e Delia Duran, domenica insieme per una speciale avventura Le parole dei due gieffini… In giardino ...