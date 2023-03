Netanyahu ha licenziato il suo ministro della Difesa (Di domenica 26 marzo 2023) Yoav Gallant, che ieri aveva contestato la riforma della giustizia: era stato il primo del suo partito a farlo Leggi su ilpost (Di domenica 26 marzo 2023) Yoav Gallant, che ieri aveva contestato la riformagiustizia: era stato il primo del suo partito a farlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarretti : RT @LennyBusker3: Israel defence minister fired in legal reform row ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant è stato licenziato dal p… - Startre72377111 : RT @_diegomattia_: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Gallant per aver avvertito/criticato il suo colpo di stato giudiziario:… - _diegomattia_ : Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Gallant per aver avvertito/criticato il suo colpo di stato giudizi… - LennyBusker3 : Israel defence minister fired in legal reform row ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant è stato licenziato… - MenaNews_info : Israele: Benyamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa -