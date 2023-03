Neonato morto alle porte di Roma per una circoncisione, la confessione della mamma: è caccia a un’altra donna (Di domenica 26 marzo 2023) Non ce l’ha fatta, dopo la morte del suo bambino, sembrerebbe che la neomamma nigeriana abbia confessato che il suo piccolo, di soli 20 giorni, sia stato sottoposto a circoncisione. Nella mattina di venerdì scorso la tragedia. Il Neonato sarebbe stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Tor Vergata, nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, però, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. La Procura apre un fascicolo di indagine e ricostruire l’accaduto E la Procura di Velletri ha aperto un fascicolo di indagine e, con l’aiuto degli inquirenti, sembra già aver ricostruito i fatti. Il bambino di soli 20 giorni sarebbe stato sottoposto a circoncisione nella sua abitazione di Colonna, sui Castelli Romani. Un intervento svolto in casa da personale non competente. Il giorno dopo il dramma. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) Non ce l’ha fatta, dopo la morte del suo bambino, sembrerebbe che la neonigeriana abbia confessato che il suo piccolo, di soli 20 giorni, sia stato sottoposto a. Nella mattina di venerdì scorso la tragedia. Ilsarebbe stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Tor Vergata, nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, però, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. La Procura apre un fascicolo di indagine e ricostruire l’accaduto E la Procura di Velletri ha aperto un fascicolo di indagine e, con l’aiuto degli inquirenti, sembra già aver ricostruito i fatti. Il bambino di soli 20 giorni sarebbe stato sottoposto anella sua abitazione di Colonna, sui Castellini. Un intervento svolto in casa da personale non competente. Il giorno dopo il dramma. ...

