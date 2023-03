Nel 2022 Avis continua a garantire il fabbisogno di sangue e plasma: 61.978 donazioni (Di domenica 26 marzo 2023) Bergamo. Torna di nuovo in presenza, dopo tre anni, l’assemblea associativa di Avis provinciale Bergamo. Nella sala Caravaggio della Fiera di Bergamo sabato mattina 26 marzo erano presenti circa 500 delegati, in rappresentanza di 36.791 soci, provenienti da 157 Avis comunali. “Tre anni, il periodo buio della pandemia, in cui l’associazione -– ha esordito il presidente provinciale Artemio Trapattoni, illustrando l’attività 2022 – ha comunque tentato con ogni sforzo e con nuove modalità di restare vicina ai suoi donatori, per non far venire mai meno il loro indispensabile supporto alla comunità e ai malati in attesa del loro prezioso dono. I buoni risultati donazionali di questo periodo, nonostante un andamento in parte altalenante, sono la prova tangibile dello straordinario spirito e della forza che, al di là di ogni ostacolo, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 marzo 2023) Bergamo. Torna di nuovo in presenza, dopo tre anni, l’assemblea associativa diprovinciale Bergamo. Nella sala Caravaggio della Fiera di Bergamo sabato mattina 26 marzo erano presenti circa 500 delegati, in rappresentanza di 36.791 soci, provenienti da 157comunali. “Tre anni, il periodo buio della pandemia, in cui l’associazione -– ha esordito il presidente provinciale Artemio Trapattoni, illustrando l’attività– ha comunque tentato con ogni sforzo e con nuove modalità di restare vicina ai suoi donatori, per non far venire mai meno il loro indispensabile supporto alla comunità e ai malati in attesa del loro prezioso dono. I buoni risultati donazionali di questo periodo, nonostante un andamento in parte altalenante, sono la prova tangibile dello straordinario spirito e della forza che, al di là di ogni ostacolo, ...

