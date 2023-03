Nei racconti di Robecchi c’è la Milano odierna in tutte le sue sfaccettature (Di domenica 26 marzo 2023) La scorsa settimana era già in classifica: parliamo di “Cinque blues per la banda Monterossi (pagg. 272, euro 15; Sellerio)” della rivelazione crime Alessandro Robecchi, che abbiamo letto per anni su “il Manifesto”. La storia è nota ai più – ne è stata fatta anche una fiction su Prime Video con Fabrizio Bentivoglio e Diego Ribon -: la seconda serie si sta già facendo, le cronache dicono che si sta girando in Calabria. In questo nuovo testo che consta di cinque racconti il lettore potrebbe pensare ad un riempitivo prima dell’atteso 10 giallo: niente di più sbagliato perché le cinque storie sono fulminanti ma ricalcano la temperatura dei suoi migliori giallo-romanzi. Carlo Monterossi è un autore trelevisivo di mezza età che ha lavorato – pentendosene – con la grande Fabbrica della merda (la tv commerciale) nella confezione di programmi per attirare le ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) La scorsa settimana era già in classifica: parliamo di “Cinque blues per la banda Monterossi (pagg. 272, euro 15; Sellerio)” della rivelazione crime Alessandro, che abbiamo letto per anni su “il Manifesto”. La storia è nota ai più – ne è stata fatta anche una fiction su Prime Video con Fabrizio Bentivoglio e Diego Ribon -: la seconda serie si sta già facendo, le cronache dicono che si sta girando in Calabria. In questo nuovo testo che consta di cinqueil lettore potrebbe pensare ad un riempitivo prima dell’atteso 10 giallo: niente di più sbagliato perché le cinque storie sono fulminanti ma ricalcano la temperatura dei suoi migliori giallo-romanzi. Carlo Monterossi è un autore trelevisivo di mezza età che ha lavorato – pentendosene – con la grande Fabbrica della merda (la tv commerciale) nella confezione di programmi per attirare le ...

