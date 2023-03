"Nei prossimi anni ci dovremo difendere". La parole di Crosetto fanno tremare l'Europa (Di domenica 26 marzo 2023) Guido Crosetto, ministro della Difesa del governo italiano, prende la parola sull'escalation di violenza in corso in Ucraina. In videocollegamento dalla sede Onu di New York, il ministro italiano cerca di comprendere quali siano le reali intenzioni dello zar del Cremlino. «Non credo che Putin arriverà al nucleare ma temo che sarà una guerra molto lunga che verrà portata avanti con il sacrificio di tante vite. E Putin è disposto a farlo». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Myrta Merlino in videocollegamento dalla sede dell'Onu di New York in occasione del forum "Change The World". Alla domanda di Myrta Merlino sulla paura che si arrivi al nucleare, Crosetto ha risposto: «Non è un problema di riarmarsi ma di pensare a sistemi di difesa complessi perché nei prossimi anni ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) Guido, ministro della Difesa del governo italiano, prende la parola sull'escalation di violenza in corso in Ucraina. In videocollegamento dalla sede Onu di New York, il ministro italiano cerca di comprendere quali siano le reali intenzioni dello zar del Cremlino. «Non credo che Putin arriverà al nucleare ma temo che sarà una guerra molto lunga che verrà portata avanti con il sacrificio di tante vite. E Putin è disposto a farlo». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, intervistato da Myrta Merlino in videocollegamento dalla sede dell'Onu di New York in occasione del forum "Change The World". Alla domanda di Myrta Merlino sulla paura che si arrivi al nucleare,ha risposto: «Non è un problema di riarmarsi ma di pensare a sistemi di difesa complessi perché nei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Certo, sono una minoranza molto istruita e impegnata. Ma è un nucleo di classe dirigente che va coltivato. A questo… - NdrCcc : Se vi indignate per della pittura ad acqua non siete pronti a quello che vedrete nei prossimi 10 anni. - AurelianoStingi : Speriamo nei prossimi mesi di leggere altre notizie di questo tipo e di rendere il cancro sempre più curabile. 8/8 - SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Nei prossimi anni avremo bisogno di difenderci'. La parole di #Crosetto fanno tremare l'#Europa #26marzo - inxs650 : @a_alibrandi Luc Montagnier ha premonizzato che i vaccinati, per lo più, moriranno nei prossimi otto anni. Può dar… -