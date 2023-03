Negli occhi i primi segni dell’Alzheimer: “Finestra sul cervello” (Di domenica 26 marzo 2023) “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”. Quanto volte abbiamo sentito questa frase. Eppure sono anche qualcosa in più: un riflesso della salute cognitiva di una persona. “L’occhio è la Finestra sul cervello“, afferma l’oculista Christine Greer, direttrice della divisione medica dell’Institute for Neurodegenerative Diseases di Boca Raton, in Florida. “Guardando nella parte posteriore, verso il nervo ottico e la retina, si può osservare direttamente il sistema nervoso”. Alcune ricerche si sono concentrate nello studio dell’occhio come modo per diagnosticare il morbo di Alzheimer prima che si manifestino i sintomi, perché quando la memoria e il comportamento sono compromessi la malattia è ormai in fase avanzata. La perdita di memoria e il disagio cognitivo dimostrano una fase già avanzata del morbo di ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 marzo 2023) “Glisono lo specchio dell’anima”. Quanto volte abbiamo sentito questa frase. Eppure sono anche qualcosa in più: un riflesso della salute cognitiva di una persona. “L’o è lasul“, afferma l’oculista Christine Greer, direttrice della divisione medica dell’Institute for Neurodegenerative Diseases di Boca Raton, in Florida. “Guardando nella parte posteriore, verso il nervo ottico e la retina, si può osservare direttamente il sistema nervoso”. Alcune ricerche si sono concentrate nello studio dell’o come modo per diagnosticare il morbo di Alzheimer prima che si manifestino i sintomi, perché quando la memoria e il comportamento sono compromessi la malattia è ormai in fase avanzata. La perdita di memoria e il disagio cognitivo dimostrano una fase già avanzata del morbo di ...

