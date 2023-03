‘Ndrangheta stragista, il procuratore Lombardo: “Ora vediamo cosa manca per completare la ricostruzione su accadimenti storici” (Di domenica 26 marzo 2023) “Oggi abbiamo la sentenza di secondo grado vedremo cosa manca ancora come lavoro di completamento per arrivare a una ricostruzione che faccia luce davvero su accadimenti storici di grande rilievo Ancora rimane da fare. Ci sono certamente dei passaggi che vanno fatti, ma è prematuro anche comprendere se, dato il tempo trascorso, ancora ci sono tracce su cui si può fare un certo tipo di lavoro. Speriamo di sì”. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo dopo la lettura della sentenza del processo “‘Ndrangheta stragista” che sabato pomeriggio si è concluso con la conferma dell’ergastolo per il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e per Rocco Santo Filippone, ritenuto espressione della cosca Piromalli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) “Oggi abbiamo la sentenza di secondo grado vedremoancora come lavoro di completamento per arrivare a unache faccia luce davvero sudi grande rilievo Ancora rimane da fare. Ci sono certamente dei passaggi che vanno fatti, ma è prematuro anche comprendere se, dato il tempo trascorso, ancora ci sono tracce su cui si può fare un certo tipo di lavoro. Speriamo di sì”. Lo ha affermato ilaggiunto di Reggio Calabria Giuseppedopo la lettura della sentenza del processo “” che sabato pomeriggio si è concluso con la conferma dell’ergastolo per il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e per Rocco Santo Filippone, ritenuto espressione della cosca Piromalli di ...

Processo d'appello 'Ndrangheta stragista' - Sentenza Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo d'appello "Ndrangheta stragista" - Sentenza" che si è tenuta a Reggio Calabria sabato 25 marzo 2023. Gli argomenti trattati nel processo sono: Appello, Filippone, Graviano, Mafia, Ndrangheta, Sentenza, Stragi. 'Ndragheta stragista : ergastolo a Graviano e Filippone Il processo Stando alle risultanze emerse nel corso dell' inchiesta "'ndragheta stragista", ... In sintesi:l'accordo tra mafia e 'ndrangheta per esportare nel continente lo stragismo. Le reazioni " ... 'Ndrangheta stragista, Lombardo: ''Oggi parla la sentenza'' "Vedremo cosa manca per far luce su accadimenti storici di grande rilievo" Dopo sette ore di camera di consiglio la Corte d'Assise d'Appello, presieduta da Bruno Muscolo , ha confermato la sentenza ...