NBA | risultati della notte 26 marzo | Fontecchio opaco | Jazz sconfitti Nuggets battono Bucks

(Di domenica 26 marzo 2023) Sei partite si sono disputate in unaNBA che ha iniziato a mettere in chiaro sempre più cose circa playoff, play-in e quant’altro. C’è chiaramente spazio per un numero importante di prestazioni individuali di livello, come andiamo a vedere nelle righe che seguono. Niente vittoria per gli Utah(35-39), che perdono un confronto davvero importante contro i Sacramento Kings (45-29) per 121-113 in virtù dei 27 punti di Kevin Huerter, dei 22 di Keegan Murray e dei 16 con 15 rimbalzi di Domantas Sabonis. Simoneritorna in quintetto, ma non è la sua serata: 5 punti e 3 rimbalzi in 28? nel giorno in cui Walker Kessler va in doppia doppia con 31 e 11 assist e Kelly Olynyk con 17 e 10 assist. Ne approfittano i New Orleans Pelicans (37-37), avversari diretti a Ovest, cheper 110-131 i Los Angeles ...

Per una volta il n°34 greco dei Bucks entra nella storia dalla "parte sbagliata", ritrovandosi su un poster su cui avrebbe volentieri fatto a meno di apparire - travolto dalla forza fisica e atletica ...