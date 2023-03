Nazionale | Retegui a segno nelle prime due uscite | solo Chinaglia | Chiesa e Orsolini come lui

(Di domenica 26 marzo 2023) Mateocontro Inghilterra e Malta. Certamente non poteva sperare in un esordio migliore l’attaccante argentino di nascita. Anche perché si unisce ad un piccolo club di giocatori in grado di andare alorodue gare consecutive in maglia azzurra. Gli altri? Giorgionel 1972, Enriconel 1996 e Riccardotra il 2019 e il 2020. SportFace.

Una passeggiata di salute: l'Italia vince a Malta, e segna di nuovo Mateo, il quale - forse per far contenti tutti i brontoloni - accenna anche l'inno. Questi due elementi sono per ora sufficienti per archiviare con mezzo sorriso questa prima fase di ...TA' QALI - Corta e maltese, la settimana dell'Italia di Mancini è finita secondo logica tecnica: ha vinto senza patemi contro l'avversaria più debole del girone di qualificazione all'Europeo (Malta ...

Unico motivo di consolazione, la seconda rete, in appena due partite, di Mateo Retegui che ha avuto il merito di sbloccare il risultato nel primo quarto d'ora con un colpo di testa da angolo di Tonali ...