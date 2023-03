Nazionale, Mancini: “Contro Malta tutto da perdere, non abbiamo problemi di autostima” (Di domenica 26 marzo 2023) “Queste sono partite in cui c’è tutto da perdere, quindi bisogna avere la massima concentrazione: i tre punti sono importanti e non dobbiamo prendere alcun rischio. Quando si giocano delle partite e qualcosa non va bene si ha qualche giorno per pensare a cosa migliorare, ma poi si vedono nel modo giusto cose che nemmeno in panchina si riescono a giudicare. Ci sono state cose buone con qualche errore: se riusciamo a fare quanto fatto nei primi 15? e per tutto il secondo tempo, credo avremo delle grandi soddisfazioni se andremo via da qui con i tre punti, che con Malta valgono come con l’Inghilterra”. Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, nell’intervista esclusiva alla Figc a poche ore dalla sfida Contro Malta: “Ci saranno cambi perché la partita con gli inglesi è stata ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) “Queste sono partite in cui c’èda, quindi bisogna avere la massima concentrazione: i tre punti sono importanti e non dobbiamo prendere alcun rischio. Quando si giocano delle partite e qualcosa non va bene si ha qualche giorno per pensare a cosa migliorare, ma poi si vedono nel modo giusto cose che nemmeno in panchina si riescono a giudicare. Ci sono state cose buone con qualche errore: se riusciamo a fare quanto fatto nei primi 15? e peril secondo tempo, credo avremo delle grandi soddisfazioni se andremo via da qui con i tre punti, che convalgono come con l’Inghilterra”. Così Roberto, ct dell’Italia, nell’intervista esclusiva alla Figc a poche ore dalla sfida: “Ci saranno cambi perché la partita con gli inglesi è stata ...

