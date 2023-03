Naufragio Cutro | trovato un altro corpo | vittime sono 91

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Davanti ai circa 100 morti del naufragio di #Cutro, come può un ministro fare una battuta strafottente alla giornal… - Agenzia_Ansa : Salgono a 90 le vittime del naufragio di Cutro. A quasi un mese dal disastro, è stato recuperato dai sommozzatori d… - eziomauro : Naufragio di Cutro, le domande ancora senza risposta a un mese dalla strage - la Repubblica - Eib63 : RT @Radio1Rai: ??#Cutro Recuperata la 91esima vittima del #naufragio del 26 febbraio scorso. È un uomo. - Radio1Rai : ??#Cutro Recuperata la 91esima vittima del #naufragio del 26 febbraio scorso. È un uomo. -

A un mese dalla tragedia diè stata recuperata in mare la 90esima vittima di quel terribile, diverse le iniziative per ricordare chi non ce l'ha fatta. Continuano intanto senza sosta, ...'In onore delle vittime del #di. Perché siamo parte della stessa storia di un unico destino in cui ogni vita ci riguarda', si legge in un post pubblicato due settimane fa da Liberi ...Intanto, a un mese daldi, il mare continua a restituire corpi. La 90esima vittima - un uomo di circa 30 anni - è stata raccolta sulla spiaggia di Capo Rizzuto. La nave Ocean Viking, ...

Mentre salgono a novanta le vittime del naufragio del barcone che si è schiantato contro una secca lo scorso 26 febbraio al largo di Steccato di Cutro, l’ultimo dramma è avvenuto in area Sar maltese: ...Ancora un naufragio, l’ultimo la notte scorsa: un’imbarcazione è affondata di fronte alle coste della Tunisia. Almeno 19 i ...