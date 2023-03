Naufragio Cutro, trovato un altro corpo: vittime sono 91 (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Naufragio a Cutro, ritrovato un altro corpo. Vigili del Fuoco e uomini della Capitaneria di Porto di Crotone hanno infatti recuperato a Praialonga, poco a nord di Steccato, il cadavere di un uomo. Si tratta della 91esima vittima accertata. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) –, riun. Vigili del Fuoco e uomini della Capitaneria di Porto di Crotone hanno infatti recuperato a Praialonga, poco a nord di Steccato, il cadavere di un uomo. Si tratta della 91esima vittima accertata. L'articolo proviene da Italia Sera.

