Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno 19 migranti dell'Africa subsahariana morti al largo della Tunisia nel naufragio della loro imbarcazione. Era… - RaiNews : Almeno 19 migranti dall'Africa sub-sahariana sono morti dopo che la barca su cui si trovavano è affondata al largo… - globenoteslive : Naufragio al largo della Tunisia, almeno 19 morti - LaGazzettaWeb : Naufragio a largo della Tunisia, 19 morti tra i migranti - LaCnews24 : Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 19 morti -

... dalla Tunisia: 19 vittime nel ribaltamento di un barchino adelle coste tunisine. La guardia ... Intanto, a un mese daldi Cutro, il mare continua a restituire corpi. La 90esima vittima -...L'ultimo dramma in mare si è consumato in area Sar maltese dove, dopo ildi due barchini, ... Solo alcune ore prima aldella costa tunisina si erano persi i contatti con trentaquattro ...aldella Tunisia, muoiono 19 migranti . Almeno 3000 sbarchi a Lampedusa in 24 ore . La situazione politica in Tunisia .aldella Tunisia, muoiono 19 migranti. Un nuovo ...

Naufragio al largo della Tunisia, almeno 19 morti. Sbarchi record a Lampedusa RaiNews

Ieri altre due barche ribaltate a largo di Malta. La nave Ocean Viking fermata a colpi ... Sempre da Lampedusa arriva la notizia di altri 8 morti e 97 supersititi in due naufragi avvenuti ieri in area ...