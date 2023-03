Naufragio a largo della Tunisia: morti 19 migranti (Di domenica 26 marzo 2023) Almeno 19 migranti provenienti dall’Africa subsahariana sono morti al largo della Tunisia a causa del Naufragio dell’imbarcazione sulla quale si trovavano mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 marzo 2023) Almeno 19provenienti dall’Africa subsahariana sonoala causa deldell’imbarcazione sulla quale si trovavano mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo...

