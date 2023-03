Napoli | Uanm che festa… scudetto | l’azzurro invade l’Italia e il mondo | alla faccia dei ‘divieti’

Leggi su napolipiu

(Di domenica 26 marzo 2023) I tifosi si preparanofestadel, in Italia club e balconi tinti d’azzurro, ma si festeggerà in tutto il. “L’attesa del piacere è essa stessa il piacere” diceva il drammaturgo, filosofo e scrittore tedesco Gotthold Ephraim Lessing. Una frase poi utilizzata anche in una famosa pubblicità. Ma mai come quest’anno l’espressione calza a pennello per il popolo napoletano. Non solo quello residente ao in Campania, ma in tutto il. I 19 punti di vantaggio della squadra di Spalletti sulla Lazio seconda in classifica a 11 giornate dfine autorizzano i supporters azzurri a sognare ad occhi aperti, nonostante le fantasmagoriche tabelle propinate a Torino, in cui c’è una Juve ancora in piena lotta per il titolo. Festa ...