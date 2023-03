Napoli si prepara alla grande festa: immagini emozionanti dal centro storico! – VIDEO (Di domenica 26 marzo 2023) È una Napoli che si prepara sempre più per la grande festa, con il centro storico che è ormai tappezzato di simboli, murales e bandiere. La città partenopea è pronta ad accogliere il terzo Scudetto, con la speranza che la certezza aritmetica possa arrivare quanto prima per far esplodere un popolo che attende questo successo da ben 33 anni. I tifosi stanno provvedendo ad addobbare le vie del centro storico, che sono diventate praticamente di colore azzurro e bianco. Tanti gli omaggi alla squadra e i riferimenti al Tricolore, con addirittura la scaramanzia che ormai si può definire sconfitta. Che spettacolo a Napoli per la festa Scudetto Le immagini di Napoli che si prepara per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) È unache sisempre più per la, con ilstorico che è ormai tappezzato di simboli, murales e bandiere. La città partenopea è pronta ad accogliere il terzo Scudetto, con la speranza che la certezza aritmetica possa arrivare quanto prima per far esplodere un popolo che attende questo successo da ben 33 anni. I tifosi stanno provvedendo ad addobbare le vie delstorico, che sono diventate praticamente di colore azzurro e bianco. Tanti gli omaggisquadra e i riferimenti al Tricolore, con addirittura la scaramanzia che ormai si può definire sconfitta. Che spettacolo aper laScudetto Lediche siper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Napoli si prepara alla grande festa: immagini emozionanti dal centro storico! – VIDEO - RobertoGueli : RT @TgrRaiCampania: 'Servono più agenti'. #Manfredi prepara il dossier per #Piantedosi. Domani l'incontro tra sindaco di #Napoli e ministro… - PaTonygrass : RT @Spazio_Napoli: Napoli si prepara al grande giorno... #Napoli #ForzaNapoliSempre #calcionapoli #scudetto #SerieA - NapoliAddict : De Laurentiis prepara la plusvalenza del secolo (vera, non fittizia). Ma non ha fretta #Napoli #ForzaNapoliSempre… - TgrRaiCampania : 'Servono più agenti'. #Manfredi prepara il dossier per #Piantedosi. Domani l'incontro tra sindaco di #Napoli e mini… -