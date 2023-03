Napoli-Milan | tre infortuni dalle Nazionali | sono a rischio per il match del Maradona

(Di domenica 26 marzo 2023) I campionati europei sifermati per due settimane per dare spazio alle, impegnate tra amichevoli e gare di qualificazione a Euro 2024. Ilè la squadra che ha “perso” più giocatori durante questa sosta:ben 16 gli azzurri convocatirispettive. Non sarà certamente contento mister Spalletti, costretto a preparare il bigcontro ildel 2 aprile con soli pochi elementi della rosa. Luciano Spalletti Ma le brutte notizie peròarrivate in mattinata al suo collega Stefano Pioli: come riportato da RMC Sport, Pierre Kalulu non ha giocato l’amichevole dell’Under 21 tra Inghilterra e Francia a causa di un problema al polpaccio. Il difensore francese è rimasto in panchina per ...

Pià: "Il blasone non scende in campo, Osimhen e Kvara devastanti in campionato e in Champions League, Kim e Lobotka sono due muri" Inacio Pià , ex attaccante del, attualmente ...... contro l'Inghilterra vice Campione d'Europa, a, con la maglia azzurra addosso, senza ... L'Inter che potrebbe non confermare Lukaku e Dzeko, ildei "vecchi" Giroud e Ibrahimovic , la Roma ...

Il Milan trema per i problemi fisici in Nazionale: dopo l’infortunio di Kalulu, apprensione per un altro calciatore rossonero Il Milan in allarme per i Nazionali. Dopo quanto accaduto con Kalulu, ...Entro il 30 giugno il Tigre riscatterà il bomber dal Boca pagandolo 2,4 milioni di euro, poi lo cederà al miglior offerente ...