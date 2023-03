Napoli-Milan: per Spalletti arrivano due ottime notizie (Di domenica 26 marzo 2023) Luciano Spalletti recupera gli infortunati, per la sfida tra Napoli e Milan del 2 aprile ritornano Raspadori e Demme. Si svuota l’infermeria del Napoli che marcia verso la gara con Milan. La sfida di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona si gioca il 2 aprile alle 20.45, sarà la prima gara tra Napoli e Milan di aprile, mese in cui i due club si affronteranno tre volte tra campionato italiano e Champions League. Napoli-Milan: rientra Raspadori “Raspadori e Demme, gli infortunati, hanno potuto riassaporare il campo di nuovo, con una seduta personalizzata che sembra possa riavvicinarli al rientro” scrive Corriere dello Sport. Martedì mattina riprenderanno gli allenamenti per il Napoli, con Spalletti ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 marzo 2023) Lucianorecupera gli infortunati, per la sfida tradel 2 aprile ritornano Raspadori e Demme. Si svuota l’infermeria delche marcia verso la gara con. La sfida di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona si gioca il 2 aprile alle 20.45, sarà la prima gara tradi aprile, mese in cui i due club si affronteranno tre volte tra campionato italiano e Champions League.: rientra Raspadori “Raspadori e Demme, gli infortunati, hanno potuto riassaporare il campo di nuovo, con una seduta personalizzata che sembra possa riavvicinarli al rientro” scrive Corriere dello Sport. Martedì mattina riprenderanno gli allenamenti per il, con...

