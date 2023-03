Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Estate 2021: Allegri ad un passo dal Napoli ?? La rivelazione di #DeLaurentiis #DAZN - sportli26181512 : Napoli, la rivelazione: '#Kim ha attirato le attenzioni di un top club': Dalla Francia l'Equipe sottolinea le ottim… - cn1926it : Bianchi: “#Napoli vera rivelazione della stagione, il collettivo esalta il singolo” - Lucavad72 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio Denis, la rivelazione del 'Tanque': 'Per il Napoli ho rifiutato il Real Madrid' - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Denis, la rivelazione del 'Tanque': 'Per il Napoli ho rifiutato il Real Madrid'… -

... tant'è che il centrale difensivo ha sottolineato, tra l'altro anche in maniera infastidita, che pensa soltanto alVi proponiamo di seguito alcuni passaggi: "Ilè la veradi questa stagione. Non solo sta umiliando gli avversari in campionato, ma sono certo possa fare molto bene anche in Coppa. ...Calciomercato- Uno degli obiettivi principali delper quest'estate: blindare Kim Min Jae , autenticadi stagione nonché fuoriclasse che non ha fatto rimpiangere affatto il grande Kalidou Koulibaly. Mercato, il piano per Kim ...

"Napoli, la rivelazione: Kim ha attirato le attenzioni di un top club" Corriere dello Sport

L'eccellente stagione di Kim ha catturato le attenzioni di diversi club europei, tant'è che il centrale difensivo ha sottolineato, tra l'altro anche in maniera infastidita, che pensa soltanto al ...Canottieri Napoli rock, Aktis Acquachiara pop. Il derby di A2, che segue quello tra Posillipo e Check up Rari Nantes Salerno (10-6), regala altrettante emozioni ...