Napoli la missione di Giuntoli e De Laurentiis | eliminare la clausola di Kim

Leggi su napolipiu

(Di domenica 26 marzo 2023) Kim Min-jae ha unarescissoria di 50 milioni di euro, l’obiettivo die Deè eliminarla dal contratto. Le prestazioni di Kim con la maglia delstanno attirando tantissima attenzione sul giocatore sudcoreano. Kim ha preso il posto di Koulibaly e non ne ha fatto sentire la mancanza. Non facile, visto che il difensore senegalese quando è andato via daveniva considerato uno dei migliori difensori al mondo. Nuovo contratto per Kim senzarescissoria Quando è arrivato al’acquisto di Kim per 25 milioni di euro sembrava quantomeno azzardato. Non aveva mai giocato in Europa, mai in Champions League. Ed invece fin dalla prima partita ha convinto tutti. Ora i top club europei farebbero a gara per acquistarlo dal ...