Napoli, il piano per il rinnovo di Kim: nel mirino la clausola rescissoria della discordia (Di domenica 26 marzo 2023) Il sudcoreano, che dal ritiro della Nazionale svia la questione, potrebbe svincolarsi a luglio: De Laurentiis non ci sta e prepara ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Il sudcoreano, che dal ritiroNazionale svia la questione, potrebbe svincolarsi a luglio: De Laurentiis non ci sta e prepara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Succede raramente nel nostro campionato di vedere una squadra dominante in tutto, sul piano tattico, tecnico e fisi… - FrancoMater2 : @Spazio_Napoli Giustissimo! È arrivato in punta di piedi e piano piano, è diventato un punto di riferimento per lo… - MoranShasa : @Odisseo28 Un programma di candid camera Molte puntate girate a Napoli erano ambientate in un caffè al piano terra di quel palazzo. - pasqualeb : Oggi gran bella visita all'Istituto Colosimo ( - casertafocus : POLO REGIONALE - I licei musicali della Campania insieme per il Piano Day Maratona al Conservatorio San Pietro a Ma… -