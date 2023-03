Napoli, folla per l'ultimo saluto al 18enne ucciso a Mergellina (Di domenica 26 marzo 2023) A Napoli il quartiere di Pianura si è stretto nel dolore per dare l'ultimo saluto a Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso la notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo in seguito a una lite scoppiata a Mergellina tra giovanissimi. Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di San Lorenzo a Pianura. Tra i presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Ail quartiere di Pianura si è stretto nel dolore per dare l'a Francesco Pio Maimone, illa notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo in seguito a una lite scoppiata atra giovanissimi. Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di San Lorenzo a Pianura. Tra i presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domenicosabell1 : RT @occhio_notizie: ??ULTIM'ORA - Uomo a bordo di un'auto spara contro la folla Sabato sera di paura in #Campania >> - infoitinterno : Napoli, folla per l'ultimo saluto al 18enne ucciso a Mergellina - pizzaital : RT @localteamtv: Napoli, la folla saluta con applauso e palloncini bianchi il feretro di Francesco Pio Maimone #pianura #francescopiomaimon… - TOSADORIDANIELA : RT @EnzoLauria10: Chalet Ciro a Mergellina ?? Napoli, ancora presto per la folla.. ?????? - infoitinterno : Napoli, folla per l’ultimo saluto al 18enne ucciso a Mergellina -