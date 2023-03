Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioLatina98_3 : RT @astralmobilita: ????#A1 #RomaNapoli #incidente tra bivio #DiramazioneRomaSud e #Valmontone ?? #Napoli ? PRESTARE ATTENZIONE @WazeLaz… - astralmobilita : ????#A1 #RomaNapoli #incidente tra bivio #DiramazioneRomaSud e #Valmontone ?? #Napoli ? PRESTARE ATTENZIONE @WazeLazio #viabiliLAZ - Raffael38115989 : @severo_michele @sportmediaset Attenzione non fare il 'Farenello', questi a Lille non ci hanno mai messo piede. Sai… - NapoliAddict : Calciomercato Napoli, attenzione: due 'azzurri' nel mirino della Juventus #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - ilmionapoli : Mutti: “Il Milan è ferito, ma il Napoli deve fare attenzione” -

Napoli, attenzione a Kim: il Psg fa sul serio Calciomercato.com

Nel pomeriggio di venerdì il coordinatore di Forza Isola dell’isola d’Ischia Giovan Battista Castagna ha incontrato a Napoli – presso la sede dell’assessorato ai Lavori Pubblici – il sottosegretario a ...Il Napoli potrebbe pensare a de Vrij in caso di non rinnovo con l'Inter. Potrebbe essere lui il potenziale erede di Juan Jesus ...