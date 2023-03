Naike Rivelli replica a Michelle Hunziker | “Lo spazzolino elettrico non è un sex toy? Ogni donna deve essere libera di procurarsi del bene a modo suo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023) “Risposte dalla diretta interessata alle domande sull’Oral B poste da Pio e Amedeo in tv”. Esordisce cosìin un reel pubblicato nelle scorse ore su Instagram e diventato presto virale sui social: la figlia di Ornella Muti ha deciso infatti di rispondere personalmente al duo di comici e asu una questione che le sta particolarmente a cuore. Ma andiamo con ordine. Venerdì 24 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di Felicissima Sera, il nuovo show di Pio e Amedeo: tra gli ospiti della serata c’era ancheche si è prestata ai loro scherzi, dando vita a siparietti esilaranti. Così, dopo averle chiesto se abbia mai avuto “ricadute” hot con il suo storico ex Eros Ramazzotti, i due comici hanno domandato alla ...