(Di domenica 26 marzo 2023) Un implacabilesi è aggiudicato-1 del Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Riola Sardo lo spagnolo hato la scena sin dall’avvio della manche e ha messo in cascina altri 25 punti di capitale importanza che gli permettono di allungare in classifica generale raggiungendo quota 85 contro i 71 punti di Jeffreyed i 60 di Romain Febvre.(Gas Gas) ha chiuso-1 sul tracciato sardo con il tempo di 34 minuti, 20 secondi e 164 millesimi, precedendo di 1.7 secondi l’olandese Jeffrey(KTM), autore di una bella rimontaseconda parte della. Il divario non tragga ...

MXGP, Jorge Prado domina Gara-1 del GP di Sardegna davanti a Herlings, nella top10 Forato e Guadagnini OA Sport

Un implacabile Jorge Prado si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Sardegna, secondo appuntamento del Mondiale di MXGP 2023. Sul tracciato di Riola Sardo lo spagnolo ha dominato la scena sin ...Il galiziano non fa prigionieri e vince la seconda qualifica consecutiva, incrementando il vantaggio in classifica. Geerts lo precede in MX2, bissando il successo colto in Argentina ...