Murales di Maradona, è successo oggi: notizia fantastica – VIDEO (Di domenica 26 marzo 2023) Domenica senza campionato e senza Napoli in campo per la tifoseria partenopea, quest'ultima ha infatti approfittato per godersi la città che giorno dopo giorno diventa sempre più azzurra. Tra i vicoli cittadini e per le strade di Napoli infatti si vedono ogni giorno sempre più striscioni, bandiere e decorazioni bianche e azzurre in onore di quello che sarà il terzo scudetto della storia partenopea. Uno dei luoghi culto negli ultimi anni è senza dubbio il Murales di Maradona situato tra i quartieri spagnoli, da quando Diego è venuto a mancare è diventato un simbolo per cittadini napoletani e non che visitano la bottega in onore del Pibe de Oro. C'è però una curiosità riguarda la giornata odierna e che unisce ancor di più la tifoseria napoletana. Boom di visite al Murales di Maradona.

