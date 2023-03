Multe ZTL addio per sempre: puoi non pagarle con le nuove regole (Di domenica 26 marzo 2023) Ora puoi non pagare queste Multe in modo molto semplice grazie alla novità introdotta dal Ministero sugli obblighi di segnalazione. Le Multe per la violazione delle ZTL sono tra quelle più irrogate dagli agenti. Conformemente alla recente normativa si può non pagare questa sanzione per problemi relativi all’indicazione delle suddette zone. Se il segnale di inizio della ZTL è troppo a ridosso della medesima o la dicitura non è chiara la multa non si considera valida. Come non pagare le Multe ZTL – ilovetrading.itDa quando sono state istituite, queste zone sono costate care agli automobilisti. Alcuni non conoscono bene il loro perimetro e vi accedono senza rendersene conto. I turisti non si premurano di osservare bene la segnaletica e possono capitarci senza accorgersene. Altri automobilisti non la rispettano per ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 26 marzo 2023) Oranon pagare questein modo molto semplice grazie alla novità introdotta dal Ministero sugli obblighi di segnalazione. Leper la violazione delle ZTL sono tra quelle più irrogate dagli agenti. Conformemente alla recente normativa si può non pagare questa sanzione per problemi relativi all’indicazione delle suddette zone. Se il segnale di inizio della ZTL è troppo a ridosso della medesima o la dicitura non è chiara la multa non si considera valida. Come non pagare leZTL – ilovetrading.itDa quando sono state istituite, queste zone sono costate care agli automobilisti. Alcuni non conoscono bene il loro perimetro e vi accedono senza rendersene conto. I turisti non si premurano di osservare bene la segnaletica e possono capitarci senza accorgersene. Altri automobilisti non la rispettano per ...

