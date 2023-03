Movida di Chiaia e Posillipo | controlli su prodotti alimentari e parcheggiatori abusivi

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia di Bagnoli insieme a quelli del Nas di Napoli hanno effettuato un servizio a largo raggio tra le strade e i locali delladi. Durante le operazioni i militari hanno denunciato un parcheggiatore abusivo e un 40enne di Giugliano per aver violato il Daspo urbano cui era sottoposto. Denunciate anche altre due persone per evasione. I Carabinieri del Nas, invece, durante ivolti alla salvaguardia del consumatore hanno effettuato un sequestro amministrativo in un ristorante di 100 chili diittici poiché privi rintracciabilità.anche al codice della strada con sanzioni per 30mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

E in più, molti tifosi in trasferta hanno scelto alberghi o b&b con vista mare o della limitrofa Chiaia. Segnalate presenze britanniche anche al centro storico, zona di 'movida notturna'. I lavori legati al progetto 'Sicurezza per l'area Unesco della città di Napoli quartiere Chiaia', con installazione di nuove telecamere per ottenere un maggiore controllo nelle zone elencate per contrastare la criminalità. Napoli. Controlli a tappeto nella movida dei 'baretti' di Chiaia. I carabinieri della compagnia di Napoli centro hanno presidiato le strade più affollate del weekend partenopeo. 136 le persone identificate, 50 i veicoli passati al controllo.

