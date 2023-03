Motomondiale | Gp Portogallo Holgado vince in Moto3 | Nepa settimo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Motomondiale: Gp Portogallo, caduta per Pol Espargaro durante le seconde libere, è cosciente - albore_mattia : RT @SkySportMotoGP: SI COMINCIA? Primo weekend di gara del Motomondiale CONFERENZA LIVE ? - NozamaL : #MotoGP inizia il motomondiale! Dove vederlo in streaming? #portogallo - Luxgraph : Diretta gara MotoGp, Gp Portogallo: dove vederla in tv - francescoma93 : RT @corsedimoto: MOTOGP ROVENTE - Cadute, infortuni, polemiche: la vigilia del GP Portogallo è stata fiammeggiante. E oggi che succederà? G… -

Lo spagnolo della Ktm precede a Portimao il connazionale Munoz e il brasiliano Moreira PORTIMAO () - Daniel Holgado, con il tempo di 34'27"061, ha vinto il GP delnella moto3. Il pilota spagnolo della Ktm ha anticipato di 160 millesimi il connazionale e compagno di marca, David Munoz, ed il brasiliano Diogo Moreira (ancora Ktm, finito a 175 millesimi)...Nel warm up del GP del2023 , prima tappa deldi MotoGP, a far segnare il miglior tempo è Alex Marquez . Sul circuito di Portimao, lo spagnolo della Ducati del team Gresini gira in 1'38 719, ...Oggi, domenica 26 febbraio, vanno in scena le gare per quanto riguarda Moto2 e Moto3 al Gran Premio del, per la prima tappa del2023. La Moto3 scenderà in pista alle ore 12, mentre alle ore 13:15 sul circuito di Portimao toccherà alla Moto2. Le gare saranno visibili in diretta ...

Lo spagnolo della Ktm precede a Portimao il connazionale Munoz e il brasiliano Moreira PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Daniel Holgado, con ...Oggi, domenica 26 marzo, si concluderà il fine settimana del GP del Portogallo, prima tappa del calendario del Motomondiale 2023, con le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 che si disputeranno a Portimao.