Motomondiale | Gp Portogallo Acosta vince in Moto2 | terzo Arbolino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BollettinoIl : A #Portimao in Portogallo, riparte il #motomondiale. A gestirne la parte commerciale #Dorna, società spagnola che s… - Corriere : MotoGp: Marquez parte in pole, ma Bagnaia è il favorito. Incidente pauroso in Moto 3 La diretta - serieB123 : Moto 3, incidente Holgado-Kelso nel Gp del Portogallo: che cosa è successo - Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp Portogallo. Holgado vince in Moto3, Nepa settimo - filadelfo72 : Motomondiale 2023 Portogallo: griglia di partenza e orario gare Moto3, Moto2 e MotoGP -

Pedro Acosta, con il tempo di 36'04"193, ha vinto nella Moto2 il Gran Premio di Portogallo, disputato a Portimao. Lo spagnolo della Kalex ha prevalso sul connazionale Aron Canet di 1"358. Ottimo terzo posto per l'italiano Tony Arbolino a 4"460. Quarto il ceco Salac, che partiva dalla pole. Dopo l'esordio in terra portoghese, il motomondiale si trasferirà fuori dai confini europei. PORTIMAO - Brutto incidente tra Joel Kelso e Daniel Holgado durante la gara di Moto3 al Gran Premio del Portogallo, valevole per la prima tappa del Mondiale 2023. Il pilota australiano, subito dopo aver tagliato il traguardo, ha tamponato lo spagnolo, fresco vincitore della gara sul circuito di Portimao.

Seconda piazza per l'altro spagnolo Canet, quarto il poleman ceco Salac PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Pedro Acosta, con il tempo di ...ottimo podio per arbolino Se la Spagna fa festa, con la seconda doppietta della giornata da parte dei loro piloti, in attesa della MotoGP anche l’Italia può sorridere, grazie a un ottimo Tony Arbolino ...