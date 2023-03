MotoGP su TV8 oggi | GP Portogallo 2023 | orario | programma | diretta | differita gara in chiaro

(Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la novità assoluta rappresentata dalla Sprint Race diandata in scena nel pomeriggio di ieri, il Motomondiale ritorna nei propri canoni. Quest’si disputerà, infatti, il Gran Premio delvero e proprio. A Portimao si comincerà nella tarda mattinata per salire gradualmente di categoria. Dunque prima spazio alla Moto3. Si passerà poi alla Moto2, raggiungendo infine l’apice con la top class. LALIVE DI WARM-UP EDIALLE 10.45 E ALLE 15.00 Quattro le gare disputate dalla classe regina nell’autodromo lusitano. Nel novembre 2020 si impose Miguel Oliveira (Ktm), rivelatosi autentico profeta in patria. Nell’aprile 2021 trionfò Fabio Quartararo (Yamaha), capace di ripetersi nel 2022. Tra le due affermazioni del francese si è però tenuto un altro GP. ...

Orari MotoGP Portogallo Portimao 2023 dirette SKY e NOW Domenica 26 marzo Ore 10.40: warm ... Abbonati subito a NOW per vedere tutta la MotoGP in diretta streaming Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su TV8: guarda la GUIDA TV per conoscere gli orari

Oggi, domenica 26 marzo, andrà in scena il GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao assisteremo al primo appuntamento stagionale e le emozioni non manchera ...Dopo la Sprint Race, novità di quest’anno, andata in onda ieri pomeriggio in chiaro su TV8, oggi, domenica 26 marzo, andranno in onda, in ordine cronologico, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP ...