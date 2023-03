MotoGP su TV8 | GP Portogallo 2023 | orario | programma in chiaro | diretta e differita gara

(Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la novità assoluta rappresentata dalla Sprint Race diandata in scena nel pomeriggio di ieri, il Motomondiale ritorna nei propri canoni. Quest’oggi si disputerà, infatti, il Gran Premio delvero e proprio. A Portimao si comincerà nella tarda mattinata per salire gradualmente di categoria. Dunque prima spazio alla Moto3. Si passerà poi alla Moto2, raggiungendo infine l’apice con la top class. Quattro le gare disputate dalla classe regina nell’autodromo lusitano. Nel novembre 2020 si impose Miguel Oliveira (Ktm), rivelatosi autentico profeta in patria. Nell’aprile 2021 trionfò Fabio Quartararo (Yamaha), capace di ripetersi nel 2022. Tra le due affermazioni del francese si è però tenuto un altro GP. Nel novembre 2021 fu Francesco Bagnaia (Ducati) a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Per quanto riguarda la Moto2, chi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : MotoGP TV8, orario gara GP Portogallo in chiaro - Nicola89144151 : GP Portogallo, gli appuntamenti di domani su SS MotoGP: 10:45 - 10:55 Warm-Up MGP 11:00 - 11:30 . 12:00 - 12:45 Ga… - FonteUfficiales : Gli orari Tv delle prove libere, le qualifiche e la gara (su Sky e TV8) - gponedotcom : Ecco tutti gli orari del primo appuntamento stagionale con il debutto dell'attesa Sprint Race: la tappa portoghese… - sportli26181512 : MotoGP, la gara sprint del GP Portogallo in LIVE streaming da Portimao: Alle 16 scatta la prima storica gara sprint… -

Abbonati subito a NOW per vedere tutta lain diretta streaming Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su: guarda la GUIDA TV per conoscere gli orari ...... Paddock Live Ore 13.15: gara Moto2 " in differita sudalle 15.20 Ore 14.15: Paddock Live Ore 14.30: Grid Ore 15.00: gara" in differita sudalle 17.05 Ore 16.00: Zona Rossa Ore 17.00: ...Per coloro che non riuscissero a seguire l'evento, in diretta su Sky Sport, la gara sarà trasmessa anche in chiaro e in differita da, in questo caso alle 14:15.

MotoGp Portogallo, la stagione al via da Portimao. Gli orari tv – Quando e dove vedere qualifiche,… Il Fatto Quotidiano

Per scoprirlo sarà sufficiente seguire il Gran Premio di Portogallo in TV. Come TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) e quello sportivo generalista Sky Sport Uno (201) ...Il Motomondiale 2023 vedrà concludersi domani, domenica 26 marzo, il fine settimana del GP del Portogallo con il warm up e le gare che si disputeranno a Portimao e saranno valide per la prima tappa ...